Сирийская ПВО отражает воздушную атаку неподалёку от Пальмиры
САР приходится нередко задействовать комплексы российского производства для уничтожения ракет.
Фото © ТАСС / Zuma
Системы противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в Сирии, предположительно, со стороны Израиля. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным государственного телеканала Al-Ekhbariya TV, сирийские средства ПВО уничтожают "враждебные цели" к югу от Пальмиры в провинции Хомс. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
А несколькими днями ранее Лайф рассказывал, что ПВО Сирии с помощью "Панциря-С" уничтожила восемь израильских ракет. В результате авиаудара шесть сирийских военнослужащих получили ранения.
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