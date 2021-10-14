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Сирийская ПВО отражает воздушную атаку неподалёку от Пальмиры

САР приходится нередко задействовать комплексы российского производства для уничтожения ракет.

13 октября, 21:20
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в Сирии, предположительно, со стороны Израиля. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным государственного телеканала Al-Ekhbariya TV, сирийские средства ПВО уничтожают "враждебные цели" к югу от Пальмиры в провинции Хомс. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

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А несколькими днями ранее Лайф рассказывал, что ПВО Сирии с помощью "Панциря-С" уничтожила восемь израильских ракет. В результате авиаудара шесть сирийских военнослужащих получили ранения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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