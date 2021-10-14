Сирийская ПВО отражает воздушную атаку неподалёку от Пальмиры

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в Сирии, предположительно, со стороны Израиля. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным государственного телеканала Al-Ekhbariya TV, сирийские средства ПВО уничтожают "враждебные цели" к югу от Пальмиры в провинции Хомс. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.