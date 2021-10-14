В Норвегии не исключили версию теракта в нападении лучника на прохожих
По последним данным, жертвами убийцы стали уже пять человек, также есть несколько пострадавших.
Фото © Тwitter / Amichai Stein
Вооружённый луком мужчина, который стрелял из него по прохожим на юге Норвегии, может оказаться террористом. Полиция не исключает этой версии, сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.
"Стрелявший действовал в одиночку. В таких случаях нельзя исключать версию теракта. Его ещё не допросили, и пока рано делать какие-либо выводы", — сказал представитель полиции.
Местные СМИ сообщают, что в результате стрельбы из лука мужчина убил по меньшей мере пять человек. Также есть пострадавшие, их отправили в больницы.
Лайф напоминает, что вооружённый луком житель Норвегии убил нескольких человек в городе Конгсберг на юге страны. Он был вскоре задержан.
Комментариев: 0