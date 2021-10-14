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В Норвегии не исключили версию теракта в нападении лучника на прохожих

По последним данным, жертвами убийцы стали уже пять человек, также есть несколько пострадавших.

13 октября, 21:23
<p>Фото © Тwitter / <a href="https://twitter.com/AmichaiStein1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amichai Stein</a></p>

Фото © Тwitter / Amichai Stein

Вооружённый луком мужчина, который стрелял из него по прохожим на юге Норвегии, может оказаться террористом. Полиция не исключает этой версии, сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

"Стрелявший действовал в одиночку. В таких случаях нельзя исключать версию теракта. Его ещё не допросили, и пока рано делать какие-либо выводы", — сказал представитель полиции.

Местные СМИ сообщают, что в результате стрельбы из лука мужчина убил по меньшей мере пять человек. Также есть пострадавшие, их отправили в больницы.

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Лайф напоминает, что вооружённый луком житель Норвегии убил нескольких человек в городе Конгсберг на юге страны. Он был вскоре задержан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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