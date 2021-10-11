Три раза с каждого: Как хотят изменить налоги с автовладельцев Оглавление Что не так с транспортным налогом Что хотят изменить Инфляция против Новый состав Госдумы скоро снова рассмотрит очередные изменения в топливный сбор для владельцев авто. Как это может отразится на кошельках россиян — разбирался Лайф. 33583 33583 Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Представители Госдумы в очередной раз заявили о необходимости замены транспортного налога на топливный сбор, так как именно такой вид налогообложения, по мнению депутатов, является самым справедливым, ведь он позволит работать правилу "сколько ездишь, столько и платишь". По словам парламентариев, нынешняя ситуация заставляет некоторых россиян, чтобы не платить транспортный налог, снимать с учёта автомобиль в "несезон" и потом снова ставить его на учёт, когда у граждан возникает необходимость в регулярных поездках. Однако мнения экспертов по поводу реальной выгоды для россиян от перспектив изменения системы взимания платежей неоднозначные.

Что не так с транспортным налогом

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Сейчас величину данного налога для всех россиян рассчитывает Федеральная налоговая служба (ФНС). Она это делает исходя из мощности двигателя, срока владения и наличия (либо отсутствия) повышающего коэффициента для некоторых автомобилей, стоимость которых превышает три миллиона рублей, так называемый налог на роскошь. Все собранные средства перечисляются в бюджеты субъектов РФ, при этом региональные власти имеют право тратить "транспортные" деньги на разные нужды, зачастую совсем не связанные с дорожным хозяйством, например, на постройку школ, больниц или даже на зарплату губернатора. А непосредственно на содержание дорог и их ремонт идут деньги, которые автомобилисты платят в виде акциза, который включён в цену топлива на всех заправках. То есть фактически сейчас граждане, владеющие автомобилем, платят за возможность ездить на собственном авто минимум два раза, а если транспортное средство попадает в региональный перечень "роскошных" автомобилей, в котором могут быть представлены совсем не премиальные марки, то доплатить придётся ещё и третий раз. Данная ситуация стабильно вызывает недовольство россиян, а депутаты периодически инициируют вопрос о пересмотре существующей системы, но пока никаких глобальных изменений не произошло. Небольшие подвижки со стороны налоговиков в 2021 году обозначены только для утилизированных машин и тех, которые после ДТП стали непригодны для эксплуатации, по ним начисление транспортного налога прекращается с первого числа месяца, в котором авто перестало существовать как средство передвижения. Также от налога освобождены авто, которые находятся в официальном розыске в связи с угоном.

Что хотят изменить

Суть предложения депутатов — совсем отказаться от транспортного налога, а топливный сбор направлять в бюджет того региона, где было продано топливо, тогда, по мнению парламентариев, даже если транспорт зарегистрирован в одном субъекте РФ, а используется в другом — его владелец оплачивает дорожные расходы там, где он эксплуатирует дороги. То есть предлагается ввести оплату не за факт владения имуществом (машиной, мотоциклом, моторной лодкой и т.д.), а за интенсивность использования этого имущества во взаимодействии с дорожной инфраструктурой. На первый взгляд, предложение здравое, но почему оно встречается со скепсисом не только Минфином, который уже не раз заявлял, что транспортный налог один из самых легкособираемых и поэтому его значение для стабильности экономики слишком велико, чтобы его отменять, но и даже простыми гражданами?

Инфляция против

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— Ситуация с транспортным налогом в РФ всегда воспринимается гражданами болезненно, так как она не нова, но каждый раз, когда данный вопрос "всплывал", результатом информационной шумихи было повышение цены на топливо при неизменно сохранённом транспортном налоге. Так было и в 2013-м, и в 2016-м, — напоминает начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" кандидат экономических наук Олег Абелев. — Россияне это не забыли и не хотят нового роста цен. Тем более что для отмены или хотя бы уменьшения транспортного налога необходимо, чтобы чиновники провели достаточно объёмную работу в системе ценообразования на топливном рынке РФ, но этого пока не происходит.

И действительно, Госдума уже приняла новые ставки акцизов до 2023 года, они должны вырасти и без отмены налога. Так, на автомобильный бензин пятого класса (АИ-95) на 2022 год акциз составит 13 793 рубля за тонну, на 2023 год — 14 345 рублей, на 2024 год — 14 919 рублей, а на не соответствующий пятому классу (например на АИ-92) — 14 169 рублей, 14 736 рублей и 15 325 рублей соответственно. На дизельное топливо акциз на 2022 год составит 9556 рублей за тонну, на 2023 год — 9938 рублей, на 2024 год — 10 336 рублей.

Но всё же, если предположить, что предложение депутатов найдёт отражение в законе, это сможет уменьшить затраты россиян на содержание своих авто?

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— Вовсе нет, — уверен старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Ведь законотворцами высказывается предложение не отменить один из существующих налогов, а просто перенести его бремя на другой сбор. И если сейчас транспортный налог платит конкретный гражданин и компания, то в случае переноса нагрузки в акциз это приведёт к учёту его в ценах всех товаров или услуг, где использовался транспорт, то есть платить начнут и те граждане, которые не имеют своего автомобиля, и это вызовет тотальное увеличение цен и рост инфляции. Я не думаю, что правительство сейчас захочет такого сценария.

То есть получается, что на отмену транспортного налога пока рассчитывать, скорее всего, не стоит. И, возможно, это для россиян лучше, чем взрывной рост цен на топливо.

Авторы Максим Греков