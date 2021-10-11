Три раза с каждого: Как хотят изменить налоги с автовладельцев Новый состав Госдумы скоро снова рассмотрит очередные изменения в топливный сбор для владельцев авто. Как это может отразится на кошельках россиян - разбирался Лайф. 10 октября, 21:40 Фото © ТАСС/Гавриил Григоров

Представители Госдумы в очередной раз заявили о необходимости замены транспортного налога на топливный сбор, так как именно такой вид налогообложения, по мнению депутатов, является самым справедливым, ведь он позволит работать правилу: “сколько ездишь, столько и платишь”. По словам парламентариев, нынешняя ситуация заставляет некоторых россиян, чтобы не платить транспортный налог - снимать с учета автомобиль в “несезон” и потом снова ставить его на учет, когда у граждан возникает необходимость в регулярных поездках. Однако мнения экспертов по поводу реальной выгоды для россиян от перспектив изменения системы взимания платежей - не однозначные.

Что не так с транспортным налогом

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Сейчас величину данного налога для всех россиян рассчитывает Федеральная налоговая служба (ФНС). Она это делает исходя из мощности двигателя, срока владения и наличия (либо отсутствия) повышающего коэффициента для некоторых автомобилей, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей, так называемый “налог на роскошь”. Все собранные средства перечисляются в бюджеты субъектов РФ, при этом - региональные власти имеют право тратить “транспортные” деньги на разные нужны, зачастую совсем не связанные с дорожным хозяйством, например, на постройку школ, больниц или даже на зарплату губернатора. А непосредственно на содержание дорог и их ремонт идут деньги, которые автомобилисты платят в виде акциза, который включён в цену топлива на всех заправках. То есть, фактически, сейчас граждане, владеющие автомобилем, платят за возможность ездить на собственном авто минимум два раза, а если транспортное средство попадает в региональный перечень “роскошных” автомобилей, в котором могут быть представлены совсем не премиальные марки, то доплатить придётся ещё и третий раз. Конечно данная ситуация стабильно вызывает недовольство россиян, а депутаты периодически инициируют вопрос о пересмотре существующей системы, но пока никаких глобальных изменений не произошло. Небольшие “подвижки” со стороны налоговиков в 2021 году обозначены только для утилизированных машин и тех, которые после ДТП стали непригодны для эксплуатации, по ним начисление транспортного налога прекращается с 1 числа месяца, в котором авто перестало существовать как средство передвижения. Также от налога освобождены авто, которые находятся в официальном розыске в связи с угоном

Что хотят изменить

Суть предложения депутатов - совсем отказаться от транспортного налога, а топливный сбор направлять в бюджет того региона, где было продано топливо, тогда, по мнению парламентариев, даже если транспорт зарегистрирован в одном субъекте РФ, а используется в другом - его владелец оплачивает дорожные расходы там, где он эксплуатирует дороги. То есть предлагается ввести оплату не за факт владения имуществом (машиной, мотоциклом, моторной лодкой и т.д.), а за интенсивность использования этого имущества во взаимодействии с дорожной инфраструктурой. На первый взгляд, предложение здравое, но почему оно встречается со скепсисом не только Минфином, который уже не раз заявлял, что транспортный налог один из самых легкособираемых, и поэтому его значение для стабильности экономики слишком велико, чтобы его отменять, но и даже простыми гражданами?

Инфляция против

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- Ситуация с транспортным налогом в РФ всегда воспринимается гражданами болезненно, так как она не нова, но каждый раз, когда данный вопрос “всплывал”, результатом информационной шумихи было повышение цены на топливо при неизменно-сохраненном транспортном налоге. Так было и в 2013, и в 2016, - напоминает начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» кандидат экономических наук - Олег Абелев. - Россияне это не забыли и не хотят нового роста цен. Тем более, что для отмены или хотя бы уменьшения транспортного налога необходимо, чтобы чиновники провели достаточно объемную работу в системе ценообразования на топливном рынке РФ, но этого пока не происходит.

И действительно, Госдума уже приняла новые ставки акцизов до 2023 года, они должны вырасти и без отмены налога. Так, на автомобильный бензин пятого класса (АИ-95) на 2022 год акциз составит 13793 рубля за тонну, на 2023 год - 14345 рублей, на 2024 год - 14919 рублей, а на не соответствующий пятому классу (например на АИ-92) - 14169 рублей, 14736 рублей и 15325 рублей - соответственно. На дизельное топливо акциз на 2022 год составит 9556 рублей за тонну, на 2023 год - 9938 рублей, на 2024 год - 10336 рублей.

Но всё же, если предположить, что предложение депутатов найдёт отражение в законе, это сможет уменьшить затраты россиян на содержание своих авто?

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- Вовсе нет, - уверен старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. - Ведь законотворцами высказывается предложение не отменить один из существующих налогов, а просто перенести его бремя на другой сбор. И если сейчас транспортный налог платит конкретный гражданин и компания, то в случае переноса нагрузки в акциз - это приведет к учёту его в ценах всех товаров или услуг, где использовался транспорт, то есть - платить начнут и те граждане, которые не имеют своего автомобиля, и это вызовет тотальное увеличение цен и рост инфляции. Я не думаю, что правительство сейчас захочет такого сценария.

То есть получается, что на отмену транспортного налога пока рассчитывать, скорее всего, не стоит. И возможно, это для россиян лучше, чем взрывной рост цен на топливо.

Авторы Максим Греков