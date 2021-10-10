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Водителю оставалось лишь смеяться, когда он увидел, как белка подготовила его авто к зиме за 4 дня

В общей сложности парень разжился 70 кг лесных орехов, которые потом не знал куда и деть, раздавая по соседям и всем желающим.

10 октября, 10:00

Фото © Facebook / Bill Fischer

О трудолюбии и усердии белок известно давно, но один экземпляр из Северной Дакоты, США, побил все рекорды. С плодами его трудов пришлось разбираться Биллу Фишеру, который оставил свой Chevrolet Avalanche всего на четыре дня. Парень припарковал авто возле дома, не думая, что ему грозит какая-либо опасность. Однако Билл не ожидал, что зима близко и в это время нет никого страшнее белок.

Фото © Facebook / Bill Fischer

Фото © Facebook / Bill Fischer

Запасливый грызун принялся таскать лесные орехи в машину, заполнив место под капотом и под крыльями. Об этом Билл узнал лишь тогда, когда попытался завести "шевроле", но тот ответил только чихом. Парень открыл крышку капота и не сдержал пару неприличных возгласов, увидев, во что белка превратила его авто, пишет The Drive.

Фото © Facebook / Bill Fischer

Фото © Facebook / Bill Fischer

Биллу пришлось разобрать носовую часть и снять крылья "шевроле", а также очистить пространство возле двигателя. Парень заполнил четыре 18-литровых ведра, но это было явно не всё — при движении слышался глухой стук перекатывающихся внутри авто орехов. В итоге Билл потратил два дня на уборку, собрав семь вёдер и добыв почти 70 килограммов орехов.

Фото © Facebook / Bill Fischer

Фото © Facebook / Bill Fischer

Ребят, кому орехов? Больше 70 килограммов вкуснейшего продукта, собран вручную (влапную?) белкой, прошёл строгий отбор

Билл Фишер

Машина в итоге не пострадала и осталась работать в штатном режиме. И поэтому парень нашёл ситуацию скорее забавной.

Жуткое фото соседского пса, который обожает подглядывать через забор, стало ещё более страшным мемом

Жуткое фото соседского пса, который обожает подглядывать через забор, стало ещё более страшным мемом

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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