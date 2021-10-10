Водителю оставалось лишь смеяться, когда он увидел, как белка подготовила его авто к зиме за 4 дня
В общей сложности парень разжился 70 кг лесных орехов, которые потом не знал куда и деть, раздавая по соседям и всем желающим.
О трудолюбии и усердии белок известно давно, но один экземпляр из Северной Дакоты, США, побил все рекорды. С плодами его трудов пришлось разбираться Биллу Фишеру, который оставил свой Chevrolet Avalanche всего на четыре дня. Парень припарковал авто возле дома, не думая, что ему грозит какая-либо опасность. Однако Билл не ожидал, что зима близко и в это время нет никого страшнее белок.
Запасливый грызун принялся таскать лесные орехи в машину, заполнив место под капотом и под крыльями. Об этом Билл узнал лишь тогда, когда попытался завести "шевроле", но тот ответил только чихом. Парень открыл крышку капота и не сдержал пару неприличных возгласов, увидев, во что белка превратила его авто, пишет The Drive.
Биллу пришлось разобрать носовую часть и снять крылья "шевроле", а также очистить пространство возле двигателя. Парень заполнил четыре 18-литровых ведра, но это было явно не всё — при движении слышался глухой стук перекатывающихся внутри авто орехов. В итоге Билл потратил два дня на уборку, собрав семь вёдер и добыв почти 70 килограммов орехов.
Ребят, кому орехов? Больше 70 килограммов вкуснейшего продукта, собран вручную (влапную?) белкой, прошёл строгий отбор
Машина в итоге не пострадала и осталась работать в штатном режиме. И поэтому парень нашёл ситуацию скорее забавной.
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