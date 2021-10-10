Сексуальные опыты и путешествия во времени: О чём чаще всего рассказывают жертвы, которых якобы похищали пришельцы
Тысячи людей по всему миру утверждают, что были похищены инопланетянами прямо из своих постелей или автомобилей. Всё, что потом происходило с ними в "тарелках", можно описать несколькими сценариями.
Неважно, существуют ли внеземные цивилизации. Для тех, кого якобы забирали к себе пришельцы, всё происходило наяву. По подсчётам экспертов, об этом в разное время сообщали от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов человек. Причём некоторые из них утверждали, что "зелёные человечки" наведывались к ним регулярно. Цели этих визитов туманны, но есть всего несколько сценариев, по которым они чаще всего происходят, пишет Daily Star.
Один из самых популярных вариантов контакта с пришельцами — медицинские опыты. В 2014 году бывшая сотрудница Министерства обороны Великобритании Хилари Портер заявила, что инопланетяне "похищали её всю жизнь". Впервые это случилось, когда ей было всего пять лет.
Меня раздели и бросили на какую-то кровать. Они взяли острый инструмент и прижали его к моему телу. Я закричала. Что происходило потом, я не помню
Фото © Unsplash / gpiron
Дженни Рэндлс из Британской ассоциации по исследованию НЛО утверждает, что пришельцев интересуют только молодые люди. По-видимому, это связано со способностью иметь детей. Одного мужчину инопланетяне забраковали, потому что он перенёс вазэктомию (мужскую стерилизацию).
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Некоторые уфологи уверены, что пришельцы — это на самом деле люди, прилетевшие к нам из будущего. То есть те, кого они забирают с собой, совершают самое настоящее путешествие во времени.
Мы знаем, что прошли долгий путь эволюции. И знаем, что в будущем наши технологии будут гораздо более продвинутыми. Поэтому пришельцы — это мы сами. Это самое простое объяснение
Версию о визитёрах из будущего подтверждают и жертвы похищений. В своих интервью они часто ссылаются на искажения времени, которые они испытывали на "летающих тарелках".
Есть основания полагать, что они прилетают из других звёздных систем, но, судя по сообщениям очевидцев, идея о путешествиях сквозь измерения также не лишена смысла
Кадр из фильма "Интерстеллар" © "Кинопоиск"
Дилан добавляет, что феномен похищения инопланетянами часто имеет сексуальный аспект, причём подчас "чрезвычайно агрессивный", больше похожий на насилие. Но бывает и по-другому. Один из самых известных инцидентов в истории НЛО связан с похищением бразильского фермера Антонио Вилья Боаса, который на борту инопланетного корабля "занимался любовью с красивой блондинкой".
Кадр из фильма "Барбарелла" © "Кинопоиск"
В статье 2005 года психиатров Ричарда Макнелли и Сьюзан Клэнси феномен "половой связи с инопланетными существами" связывается с подавленными воспоминаниями о сексуальном насилии в детстве. А канадский нейробиолог Майкл Персингер предположил, что переживания о похищении пришельцами могут быть вызваны повышенной активностью височной доли мозга.
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