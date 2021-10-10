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Сексуальные опыты и путешествия во времени: О чём чаще всего рассказывают жертвы, которых якобы похищали пришельцы

Тысячи людей по всему миру утверждают, что были похищены инопланетянами прямо из своих постелей или автомобилей. Всё, что потом происходило с ними в "тарелках", можно описать несколькими сценариями.

10 октября, 09:00

Фото © Unsplash / miriamespacio

Неважно, существуют ли внеземные цивилизации. Для тех, кого якобы забирали к себе пришельцы, всё происходило наяву. По подсчётам экспертов, об этом в разное время сообщали от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов человек. Причём некоторые из них утверждали, что "зелёные человечки" наведывались к ним регулярно. Цели этих визитов туманны, но есть всего несколько сценариев, по которым они чаще всего происходят, пишет Daily Star.

Фото © Unsplash / miriamespacio

Фото © Unsplash / miriamespacio

Один из самых популярных вариантов контакта с пришельцами — медицинские опыты. В 2014 году бывшая сотрудница Министерства обороны Великобритании Хилари Портер заявила, что инопланетяне "похищали её всю жизнь". Впервые это случилось, когда ей было всего пять лет.

Меня раздели и бросили на какую-то кровать. Они взяли острый инструмент и прижали его к моему телу. Я закричала. Что происходило потом, я не помню

Хилари Портер

Фото © Unsplash / gpiron

Фото © Unsplash / gpiron

Дженни Рэндлс из Британской ассоциации по исследованию НЛО утверждает, что пришельцев интересуют только молодые люди. По-видимому, это связано со способностью иметь детей. Одного мужчину инопланетяне забраковали, потому что он перенёс вазэктомию (мужскую стерилизацию).

Фото © Unsplash / olga_kononenko

Фото © Unsplash / olga_kononenko

Некоторые уфологи уверены, что пришельцы — это на самом деле люди, прилетевшие к нам из будущего. То есть те, кого они забирают с собой, совершают самое настоящее путешествие во времени.

Мы знаем, что прошли долгий путь эволюции. И знаем, что в будущем наши технологии будут гораздо более продвинутыми. Поэтому пришельцы — это мы сами. Это самое простое объяснение

Майкл Мастерс

Уфолог

Версию о визитёрах из будущего подтверждают и жертвы похищений. В своих интервью они часто ссылаются на искажения времени, которые они испытывали на "летающих тарелках".

Есть основания полагать, что они прилетают из других звёздных систем, но, судя по сообщениям очевидцев, идея о путешествиях сквозь измерения также не лишена смысла

Дилан Стюарт

Автор подкаста Paranormal Thoughts

Кадр из фильма "Интерстеллар" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Интерстеллар" © "Кинопоиск"

Дилан добавляет, что феномен похищения инопланетянами часто имеет сексуальный аспект, причём подчас "чрезвычайно агрессивный", больше похожий на насилие. Но бывает и по-другому. Один из самых известных инцидентов в истории НЛО связан с похищением бразильского фермера Антонио Вилья Боаса, который на борту инопланетного корабля "занимался любовью с красивой блондинкой".

Кадр из фильма "Барбарелла" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Барбарелла" © "Кинопоиск"

В статье 2005 года психиатров Ричарда Макнелли и Сьюзан Клэнси феномен "половой связи с инопланетными существами" связывается с подавленными воспоминаниями о сексуальном насилии в детстве. А канадский нейробиолог Майкл Персингер предположил, что переживания о похищении пришельцами могут быть вызваны повышенной активностью височной доли мозга.

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Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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