Сексуальные опыты и путешествия во времени: О чём чаще всего рассказывают жертвы, которых якобы похищали пришельцы

Тысячи людей по всему миру утверждают, что были похищены инопланетянами прямо из своих постелей или автомобилей. Всё, что потом происходило с ними в "тарелках", можно описать несколькими сценариями.