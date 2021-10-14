СМИ: Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность создания там своих баз

Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном расположение в этой стране своих военных баз. Предполагается, что там могут разместиться контртеррористические силы, которые будут отвечать за операции в соседнем Афганистане. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, переговоры пройдут в ближайшие месяцы. В повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил.

Ранее американский президент Джо Байден открыто заявлял о том, что хотел бы обсудить подобные соглашения со странами, которые граничат с Афганистаном.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.