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СМИ: Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность создания там своих баз

Администрация Байдена уже несколько месяцев ведёт переговоры со странами, которые граничат с Афганистаном.

13 октября, 22:12
<p>Фото © <a href="https://www.defense.gov/Multimedia/Photos/igphoto/2002294445/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">defense.gov</a></p>

Фото © defense.gov

Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном расположение в этой стране своих военных баз. Предполагается, что там могут разместиться контртеррористические силы, которые будут отвечать за операции в соседнем Афганистане. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, переговоры пройдут в ближайшие месяцы. В повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил.

Ранее американский президент Джо Байден открыто заявлял о том, что хотел бы обсудить подобные соглашения со странами, которые граничат с Афганистаном.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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