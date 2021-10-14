Facebook извинился за блокировку из-за слова "хохлома"

Заблокированный в "Фейсбуке" пост журналиста Виталия Егорова, в котором тот употребил слово "хохлома", рассказывая о разукрашенной ракете "Роскосмоса", вновь доступен для пользователей соцсети. Об этом сообщил сам автор, иронизируя над администрацией "Фейсбука".

"Facebook узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился!" — пишет Виталий Егоров.

В уведомлении от соцсети ранее было сказано, что публикация вызывает "ненависть". Вероятно, всё дело в алгоритмах, принимающих за оскорбление похожие на "хохол" слова. Теперь подписчики Виталия шутят: "Хoxлома — не толерантно, толерантно — гжель".