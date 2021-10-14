Facebook извинился за блокировку из-за слова "хохлома"
Администрация социальной сети сначала усмотрела в нём признаки ненависти, а затем разобралась и передумала.
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Заблокированный в "Фейсбуке" пост журналиста Виталия Егорова, в котором тот употребил слово "хохлома", рассказывая о разукрашенной ракете "Роскосмоса", вновь доступен для пользователей соцсети. Об этом сообщил сам автор, иронизируя над администрацией "Фейсбука".
"Facebook узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился!" — пишет Виталий Егоров.
В уведомлении от соцсети ранее было сказано, что публикация вызывает "ненависть". Вероятно, всё дело в алгоритмах, принимающих за оскорбление похожие на "хохол" слова. Теперь подписчики Виталия шутят: "Хoxлома — не толерантно, толерантно — гжель".
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Лайф рассказывал, что "Роскосмос" украсил ракету "Союз" хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Старт аппарата запланирован на 28 октября, ему предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".
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