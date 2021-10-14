Международные резервы России оказались рекордными

Уступив лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, Россия вошла в пятёрку лидеров по объёму международных резервов. Об этом сообщила Счётная палата, подводя итоги проверки управления золотовалютными резервами. Впервые в истории достигнут показатель в $618,2 млрд — такими были объёмы резервов на 1 сентября 2021 года. Рост за шесть лет составил $235 млрд.

"За последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года. Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования — резервное платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом", — говорится в сообщении Счётной палаты РФ.

Объёмы резервного платёжного средства также значительно увеличилась: с 7 млрд до $24,6 млрд, отмечается в документе. Контрольное ведомство отмечает, что Банк России достиг такого высокого результата, добившись обеспечения оптимального сочетания резервов, их сохранности, ликвидности и доходности. Также Счётная палата направила информационные письма в ЦБ и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию системы управления международными резервами России.