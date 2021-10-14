Рекордные цены на газ обанкротили ещё две британские компании

В Великобритании ещё две энергетических компании — Pure Planet и Colorado Energy — обанкротились из-за рекордных цен на природный газ. Как сообщает британский энергорегулятор Ofgem, услугами первой пользовались 235 тысяч клиентов, второй – 15 тысяч. Их переведут к другим операторам.

"Эта ситуация повлияла на 12 других предприятий-поставщиков в этом году, и, к сожалению, мы ожидаем, что еще больше компаний прекратят свою деятельность", — говорится в заявлении Pure Planet.

Там отметили, что власти королевства ждут от частных компаний, чтобы они продавали энергию потребителям дешевле, чем сами её покупают. В Pure Planet считают такое неприемлемым, почему и решили "принять трудное решение о прекращении торговли". С января в стране эту судьбу разделили уже 12 энергетических компаний, которые обслуживали 1,5 миллиона потребителей.