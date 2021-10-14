Путин — о Навальном: Никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России никто не будет поставлен в эксклюзивные условия в местах лишения свободы. Это касается и тех, кто прикрывается деятельностью в политике. Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", — сказал российский лидер.