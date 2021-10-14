Путин — о Навальном: Никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия
Российский лидер напомнил, что кроме осуждённого блогера за решёткой есть и другие люди, нарушившие закон.
Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Путин — о Навальном: Никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия. Видео © Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России никто не будет поставлен в эксклюзивные условия в местах лишения свободы. Это касается и тех, кто прикрывается деятельностью в политике. Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CNBC.
Журналистка Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" задала Путину вопрос о готовности улучшить "не самые лучшие условия для жизни" осуждённого Навального.
"Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", — сказал российский лидер.
Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: блогеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
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