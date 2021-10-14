Стало известно, по какому объекту в Сирии Израиль нанёс удар

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4, расположенному к юго-востоку от Пальмиры. По сообщению местных СМИ, в результате размещённые там бойцы шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск, понесли потери. Четверо погибли, имеются также раненые, но их число не приводится.

По данным телеканала Al Hadath, атаке подверглась база иранских беспилотных летательных аппаратов. Израильские самолёты совершили нападение из пограничного района Эт-Танф. При отражении атаки погиб один сирийский солдат, ещё трое военнослужащих получили ранения.

Кроме того, от авиаудара получила повреждения ретрансляционная вышка и другие наземные объекты.