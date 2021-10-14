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Стало известно, по какому объекту в Сирии Израиль нанёс удар

Ракеты были выпущены с истребителей у границы. Реактивные снаряды ударили в местность рядом с Пальмирой.

14 октября, 01:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SABCNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SABC News</a></p>

Фото © Twitter / SABC News

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4, расположенному к юго-востоку от Пальмиры. По сообщению местных СМИ, в результате размещённые там бойцы шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск, понесли потери. Четверо погибли, имеются также раненые, но их число не приводится.

По данным телеканала Al Hadath, атаке подверглась база иранских беспилотных летательных аппаратов. Израильские самолёты совершили нападение из пограничного района Эт-Танф. При отражении атаки погиб один сирийский солдат, ещё трое военнослужащих получили ранения.

Кроме того, от авиаудара получила повреждения ретрансляционная вышка и другие наземные объекты.

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А несколькими днями ранее Лайф рассказывал, что ПВО Сирии с помощью "Панциря-С" уничтожила восемь израильских ракет. В результате авиаудара шесть сирийских военнослужащих получили ранения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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