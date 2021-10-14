О новом сроке, доходах россиян, долларе и не только: Путин дал интервью телеканалу CNBC — главное
Российский лидер также высказался об отношениях с лидером Китая, условиях содержания Навального в тюрьме и последствиях создания AUKUS.
Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин дал небольшое интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Глава государства уделил ей 20 минут после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Лайф собрал основные темы, которые были затронуты в беседе. Президент РФ успел прокомментировать следующее.
- Ответил на вопрос о намерении вновь баллотироваться в президенты. Глава государства подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию, а она должна быть спокойной, чтобы госорганы нормально работали.
- Назвал главной задачей в России рост доходов граждан. Лидер страны заверил, что власти не намерены решать этот вопрос популистскими методами.
- Заявил, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность. Российский лидер отметил, что просто дружить — хорошо, а вот дружить против кого-то — всё-таки плохо.
- Заявил, что доллар подрывает свои позиции. США совершают большую ошибку, используя свою валюту в санкционном давлении.
- Оценил шансы криптовалюты стать полноценной расчётной единицей. Президент считает, что пока ещё преждевременно говорить об оплате ею энергоресурсов.
- Назвал лидера Китая хорошим другом. Путин отметил, что они много лет работают вместе и добиваются хороших результатов.
- Высказался об условиях содержания Навального. Президент заявил, что в России никто не будет поставлен в эксклюзивные условия в местах лишения свободы.
Ранее Лайф также рассказывал, что на самом форуме "Российская энергетическая неделя" Путин на пальцах объяснил Западу, как РФ обеспечивает энергобезопасность Европы.
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