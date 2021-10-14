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О новом сроке, доходах россиян, долларе и не только: Путин дал интервью телеканалу CNBC — главное

Российский лидер также высказался об отношениях с лидером Китая, условиях содержания Навального в тюрьме и последствиях создания AUKUS.

14 октября, 00:58

Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин дал небольшое интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Глава государства уделил ей 20 минут после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Лайф собрал основные темы, которые были затронуты в беседе. Президент РФ успел прокомментировать следующее.

Путин — о заявлениях, что РФ использует энергетику как оружие: Политически мотивированная болтовня

Путин — о заявлениях, что РФ использует энергетику как оружие: Политически мотивированная болтовня

Ранее Лайф также рассказывал, что на самом форуме "Российская энергетическая неделя" Путин на пальцах объяснил Западу, как РФ обеспечивает энергобезопасность Европы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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