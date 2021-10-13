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Надёжный партнёр: Путин на пальцах объяснил Западу, как Россия обеспечивает энергобезопасность Европы

Президент раскрыл подходы нашей страны к вопросам изменения климата и в сотый раз заверил, что Россия выполняла, выполняет и будет выполнять свои обязательства по энергетическим контрактам.

13 октября, 17:22
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Ведущую пленарной сессии Российской энергетической недели, журналистку CNBC, похоже, не волновали вопросы изменения климата, сокращения вредных выбросов в атмосферу. Она не стала вникать в реальные проблемы жителей Европы, у которых увеличиваются "платёжки" за газ и электричество. Зато с прилежностью отличницы задавала Владимиру Путину одну и ту же серию вопросов: почему Россия использует свои энергетические ресурсы как элемент политического давления, будет ли они экспортировать газ через Украину (вопрос куда и кому его транзитировать её даже не волновал).

Путин потроллил "красивую" ведущую, переспросившую про поставки газа в Европу

Путин потроллил "красивую" ведущую, переспросившую про поставки газа в Европу

"Красивая женщина, симпатичная, я говорю одно, а она другое. Как будто не слышала, что я сказал",так мягко и последовательно президент России доносил нашу позицию до Европы, отвечая два раза на один и тот же вопрос подряд.

Дело в том, что 10 лет назад Евросоюз сделал ставку на альтернативные источники энергии и проиграл, а теперь расхлебывает. Цены на газ там возросли в разы. И власти пытаются перенести все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в "энергетическом давлении". А ведь ещё несколько лет назад Владимир Путин прямо предупреждал Европу: "Чем топить будете? Дровами?"

Но Россия, в очередной раз повторил президент, исполняет свои контрактные обязательства. Мы уже увеличили поставки газа в Европу (и не по спекулятивной цене!) и готовы поставлять ещё больше – был бы заказ.

Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объём поставок газа по итогам года

Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объём поставок газа по итогам года

Отдельный разговор – транзит газа через Украину. Запад, изображая из себя меценатов за чужой счёт, делает вид, что озабочен возможными потерями Незалежной из-за прекращения транзита. Но при этом сам упорно не хочет заключать новые контракты на поставки дешевого и качественного российского газа. Путин задаётся резонным вопросом: Куда его поставлять, если пока никто не выразил желание купить? И отдельно отмечает изношенность ГТС Украины в 80 процентов. До бесконечности качать газ в Европу через эту страну, пока она сама не обеспокоится об энергобезопасности во всех смыслах этого слова, скоро будет просто опасно.

"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину

"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину

"Главное заявление, которое сегодня сделал сегодня президент, это готовность к прямым переговорам с Еврокомиссией. Это в интересах граждан Европы, вырабатывать долгосрочные решения, принимать меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на газовым рынке ЕС", - заявил Лайфу после пленарной сессии помощник президента Максим Орешкин.

Глава Росатома Алексей Лихачёв риторически заметил: осталось проверить слух у европейских лидеров. Иными словами, будут ли они по-прежнему прикрываться политическими лозунгами, обвиняя во всем и вся Россию, или же начнут конструктивное сотрудничество в том числе на благо своих граждан.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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