Ведущую пленарной сессии Российской энергетической недели, журналистку CNBC, похоже, не волновали вопросы изменения климата, сокращения вредных выбросов в атмосферу. Она не стала вникать в реальные проблемы жителей Европы, у которых увеличиваются "платёжки" за газ и электричество. Зато с прилежностью отличницы задавала Владимиру Путину одну и ту же серию вопросов: почему Россия использует свои энергетические ресурсы как элемент политического давления, будет ли они экспортировать газ через Украину (вопрос куда и кому его транзитировать её даже не волновал).

"Красивая женщина, симпатичная, я говорю одно, а она другое. Как будто не слышала, что я сказал", — так мягко и последовательно президент России доносил нашу позицию до Европы, отвечая два раза на один и тот же вопрос подряд.

Дело в том, что 10 лет назад Евросоюз сделал ставку на альтернативные источники энергии и проиграл, а теперь расхлебывает. Цены на газ там возросли в разы. И власти пытаются перенести все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в "энергетическом давлении". А ведь ещё несколько лет назад Владимир Путин прямо предупреждал Европу: "Чем топить будете? Дровами?"

Но Россия, в очередной раз повторил президент, исполняет свои контрактные обязательства. Мы уже увеличили поставки газа в Европу (и не по спекулятивной цене!) и готовы поставлять ещё больше – был бы заказ.

Отдельный разговор – транзит газа через Украину. Запад, изображая из себя меценатов за чужой счёт, делает вид, что озабочен возможными потерями Незалежной из-за прекращения транзита. Но при этом сам упорно не хочет заключать новые контракты на поставки дешевого и качественного российского газа. Путин задаётся резонным вопросом: Куда его поставлять, если пока никто не выразил желание купить? И отдельно отмечает изношенность ГТС Украины в 80 процентов. До бесконечности качать газ в Европу через эту страну, пока она сама не обеспокоится об энергобезопасности во всех смыслах этого слова, скоро будет просто опасно.

"Главное заявление, которое сегодня сделал сегодня президент, это готовность к прямым переговорам с Еврокомиссией. Это в интересах граждан Европы, вырабатывать долгосрочные решения, принимать меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на газовым рынке ЕС", - заявил Лайфу после пленарной сессии помощник президента Максим Орешкин.