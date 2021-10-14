"Летающий Aurus" прошёл первую проверку на аэродроме

Детище Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова — самолёт Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе мотора от автомобилей серии Aurus, — готовится к полёту. Самолёт успешно прошёл предыдущие испытания — выполнил комплекс пробежек и подлётов на аэродроме, сообщили в пресс-службе разработчика.

"Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли сначала из запусков, отработки режимов, приёмистости двигателя и замера статической тяги на самолёте на привязи; затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлётов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые лётные характеристики", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ЦИАМ.

Первый полёт Як-18Т с двигателем от Aurus разработчики обещают в конце этого — начале следующего года. Отмечается, что в будущем доработанный мотор можно будет устанавливать на самолёты малой авиации, спортивные и учебно-тренировочные. Предварительно нужно разработать техзадание на проведение опытно-конструкторской работы по семейству серийных авиационных двигателей. Кроме того, ЦИАМ на базе АПД-500 планирует создать двигатель-демонстратор АПД-А. Вскоре ему предстоит пройти испытания на стенде, в том числе в перевёрнутом положении.

Впервые двигатель АПД-500 был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объём силового агрегата V12 — 6,6 литра, а мощность и крутящий момент составляют 850 л.с. и 1320 Нм соответственно.