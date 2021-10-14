В России создадут пожарную спецэскадрилью
По поручению российского лидера в неё войдут больше двух десятков летательных аппаратов.
Модернизированная версия вертолета Ка-32А11М. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В России будет создана специальная пожарная эскадрилья. Поручение о её формировании дал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в профильных ведомствах.
"Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана лётная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т", - рассказал один из собеседников агентства.
Как говорят в "Ростехе", основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров.
Лайф рассказывал, что в этом году масштабные лесные пожары были в Якутии. Уже в конце лета в МЧС заявили о практически полной ликвидации очагов возгорания, этому помог первый снег, выпавший в регионе. Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии этим летом, превысила семь миллионов гектаров. Там был введён режим ЧС регионального характера.
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