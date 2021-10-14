В России создадут пожарную спецэскадрилью

В России будет создана специальная пожарная эскадрилья. Поручение о её формировании дал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

"Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана лётная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т", - рассказал один из собеседников агентства.