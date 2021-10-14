Адвокат Андрей Дмитриев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" раскрыл подробности иска к форварду "Зенита" Сердару Азмуну об установлении отцовства и взыскании с него алиментов.

"Первое требование — это установление отцовства, то есть чтобы в свидетельстве о рождении ребёнка был записан ответчик в качестве отца. Это будет очень большая сумма. Возможно, это будут даже какие-то рекордные алименты для России. Этот футболист является сейчас одним из самых высокооплачиваемых в Российской премьер-лиге", — подчеркнул правозащитник.

Дмитриев намерен добиться назначения генетической экспертизы на отцовство, от которой Азмун отказывается. Правозащитник утверждает, что роман футболиста с девушкой продолжался и после его перехода из "Рубина" в "Зенит", а сама она неоднократно приезжала к нему в Петербург.

"Обсуждалась беременность, обсуждались отношения. Предлагалось уже после рождения — многократно предлагалось — мирно договориться, признать ребёнка. Когда Алия родила дочь, она сказала: ты готов как-то поучаствовать финансово в помощи? И ей было сказано, что сумма будет составлять не более 12 тысяч рублей. И пошли потом переводы", — добавил адвокат.