Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года Пекин примет зимнюю Олимпиаду, а Россия в группе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.

Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом передаёт телеграм-канал "Мутко против".





Сообщается, что Ковальчук станет помощником наставника команды Алексея Жамнова по подбору хоккеистов. Также в тренерский штаб могут войти Евгений Набоков, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов.

В апреле Ковальчук вместе с омским "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом. На этой неделе он заявил, что определится со своим хоккейным будущим в ближайшее время.

В 2018 году Ковальчук в составе сборной России стал победителем Олимпиады в Пхёнчхане. В 2008 и 2009 годах он выигрывал золото на чемпионатах мира. Также нападающий является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в составе "Авангарда" и петербургского СКА). В НХЛ он выступал за "Атланту Трэшерз" (ныне — "Виннипег Джетс"), "Нью-Джерси Девилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Монреаль Канадиенс" и "Вашингтон Кэпиталз".