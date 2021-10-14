Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду в Пекине
Зимние Олимпийские игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Фото © ХК "Авангард"
Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом передаёт телеграм-канал "Мутко против".
Сообщается, что Ковальчук станет помощником наставника команды Алексея Жамнова по подбору хоккеистов. Также в тренерский штаб могут войти Евгений Набоков, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов.
В апреле Ковальчук вместе с омским "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом. На этой неделе он заявил, что определится со своим хоккейным будущим в ближайшее время.
В 2018 году Ковальчук в составе сборной России стал победителем Олимпиады в Пхёнчхане. В 2008 и 2009 годах он выигрывал золото на чемпионатах мира. Также нападающий является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в составе "Авангарда" и петербургского СКА). В НХЛ он выступал за "Атланту Трэшерз" (ныне — "Виннипег Джетс"), "Нью-Джерси Девилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Монреаль Канадиенс" и "Вашингтон Кэпиталз".
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации.
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