Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев может пропустить домашний Кубок Кремля после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

"Я очень устал, и во время турнира возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Так что посмотрю в следующие несколько дней после этого тяжёлого матча, смогу ли я выступить в Москве. Я действительно это хочу сделать, но мне нужно заботиться о своём здоровье", — заявил Медведев после проигранного матча с болгарином Димитровым.