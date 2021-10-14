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"Я очень устал": Теннисист Медведев заявил, что может пропустить Кубок Кремля

На турнире он посеян под первым номером, а сами соревнования пройдут в российской столице с 16 по 24 октября.

14 октября, 10:17
<p>Фото © ТАСС / Charles Baus / CSM via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Charles Baus / CSM via ZUMA Wire

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев может пропустить домашний Кубок Кремля после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

"Я очень устал, и во время турнира возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Так что посмотрю в следующие несколько дней после этого тяжёлого матча, смогу ли я выступить в Москве. Я действительно это хочу сделать, но мне нужно заботиться о своём здоровье", — заявил Медведев после проигранного матча с болгарином Димитровым.

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Напомним, Кубок Кремля пройдёт в столичных "Лужниках" с 16 по 24 октября. Даниил Медведев посеян на турнире под первым номером.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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