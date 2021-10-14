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"Спартак" может приобрести молодого вратаря "Крыльев" Ломаева

В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в РПЛ, в двух из которых сумел сохранить ворота "на замке".

14 октября, 09:57
<p>Фото © ФК "Крылья Советов"</p>

Фото © ФК "Крылья Советов"

Московский "Спартак" может приобрести голкипера самарских "Крыльев Советов" Ивана Ломаева, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, красно-белые рассматривают возможность приобретения молодого голкипера для усиления вратарской линии.

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В нынешнем сезоне Ломаев провёл 10 матчей в РПЛ, в двух из которых сумел сохранить ворота "на замке", пропустив 13 мячей. Порталом Transfermarkt он оценивается в 1,2 миллиона евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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