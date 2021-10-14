"Спартак" может приобрести молодого вратаря "Крыльев" Ломаева
В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в РПЛ, в двух из которых сумел сохранить ворота "на замке".
Фото © ФК "Крылья Советов"
Московский "Спартак" может приобрести голкипера самарских "Крыльев Советов" Ивана Ломаева, сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, красно-белые рассматривают возможность приобретения молодого голкипера для усиления вратарской линии.
В нынешнем сезоне Ломаев провёл 10 матчей в РПЛ, в двух из которых сумел сохранить ворота "на замке", пропустив 13 мячей. Порталом Transfermarkt он оценивается в 1,2 миллиона евро.
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