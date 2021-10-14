"У него есть чёткий почерк": Шварц рассказал о плюсах нового тренера "Локомотива"
Ранее стан железнодорожников покинул сербский специалист Марко Николич, с которым команда стала обладателем Кубка России.
Маркус Гисдоль. Фото © ФК "Локомотив"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц в ходе общения с журналистами рассказал о классе нового наставника "Локомотива" Маркуса Гисдоля, который также имеет опыт работы в немецком чемпионате.
"Я не так хорошо знаю Маркуса Гисдоля как человека. Могу точно сказать, что Маркус качественно и успешно работал в Бундеслиге. Подтверждением его класса является то, что при Гисдоле команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Это говорит о классе тренера. Он компетентен в своей сфере, у него есть чёткий почерк игры", — отметил Шварц.
Ранее Лайф сообщал, что Маркус Гисдоль станет новым тренером "Локомотива". Его последним местом работы был футбольный клуб "Кёльн". На этом посту он сменит Марко Николича, который покинул стан красно-зелёных 5 октября. При нём "Локомотив" стал обладателем Кубка России и дважды становился призёром чемпионата страны.
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