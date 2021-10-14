"Я не так хорошо знаю Маркуса Гисдоля как человека. Могу точно сказать, что Маркус качественно и успешно работал в Бундеслиге. Подтверждением его класса является то, что при Гисдоле команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Это говорит о классе тренера. Он компетентен в своей сфере, у него есть чёткий почерк игры", — отметил Шварц.