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"У него есть чёткий почерк": Шварц рассказал о плюсах нового тренера "Локомотива"

Ранее стан железнодорожников покинул сербский специалист Марко Николич, с которым команда стала обладателем Кубка России.

14 октября, 11:19
<p><em style="font-style: italic;">Маркус Гисдоль</em>. Фото © ФК "Локомотив"</p>

Маркус Гисдоль. Фото © ФК "Локомотив"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц в ходе общения с журналистами рассказал о классе нового наставника "Локомотива" Маркуса Гисдоля, который также имеет опыт работы в немецком чемпионате.

"Я не так хорошо знаю Маркуса Гисдоля как человека. Могу точно сказать, что Маркус качественно и успешно работал в Бундеслиге. Подтверждением его класса является то, что при Гисдоле команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Это говорит о классе тренера. Он компетентен в своей сфере, у него есть чёткий почерк игры", — отметил Шварц.

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"Неважно, Гисдоль или Пупкин": Как в России восприняли тренерскую перестановку в "Локомотиве"

Ранее Лайф сообщал, что Маркус Гисдоль станет новым тренером "Локомотива". Его последним местом работы был футбольный клуб "Кёльн". На этом посту он сменит Марко Николича, который покинул стан красно-зелёных 5 октября. При нём "Локомотив" стал обладателем Кубка России и дважды становился призёром чемпионата страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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