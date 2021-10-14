Защитник ПСЖ Серхио Рамос возобновит тренировки с командой через 10 дней
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Он перешёл в парижский клуб из "Реала", за который выступал 16 лет, однако пока так и не сыграл за новую команду.
Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос приступит к тренировкам с общей группой через 10 дней, а до этого продолжит работать по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба парижан.
В сообщении говорится, что Рамос прошёл медицинское обследование и пока будет заниматься самостоятельно.
Напомним, в июле Серхио Рамос перешёл из "Реала" в ПСЖ. За мадридский клуб он отыграл 16 лет, но руководство не стало продлевать с ним контракт. Однако пока он не провёл ни одного матча за свою новую команду из-за травмы.