Защитник ПСЖ Серхио Рамос возобновит тренировки с командой через 10 дней

Он перешёл в парижский клуб из "Реала", за который выступал 16 лет, однако пока так и не сыграл за новую команду.

Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос приступит к тренировкам с общей группой через 10 дней, а до этого продолжит работать по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

В сообщении говорится, что Рамос прошёл медицинское обследование и пока будет заниматься самостоятельно.