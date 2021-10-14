В РПЛ подтвердили проведение матча "Урал" — ЦСКА, несмотря на тление торфяника
Встреча должна состояться в воскресенье, 17 октября, в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.
РПЛ не видит оснований для переноса матча 11-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским ЦСКА. Об этом заявили в пресс-службе лиги.
Встреча должна пройти в Екатеринбурге в воскресенье, 17 октября. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на площади 120 гектаров тлеет торфяник. К четвергу площадь тления сократилась до 4,8 гектара. По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, к концу недели из-за дождей ситуация со смогом улучшится.
"РПЛ находится на связи с "Уралом" и выясняет, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований для переноса нет", — заявили в лиге.
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ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в десяти матчах 17 очков. "Урал" с девятью баллами идёт на 12-й позиции.
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