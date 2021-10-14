В РПЛ подтвердили проведение матча "Урал" — ЦСКА, несмотря на тление торфяника

РПЛ не видит оснований для переноса матча 11-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским ЦСКА. Об этом заявили в пресс-службе лиги.

Встреча должна пройти в Екатеринбурге в воскресенье, 17 октября. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на площади 120 гектаров тлеет торфяник. К четвергу площадь тления сократилась до 4,8 гектара. По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, к концу недели из-за дождей ситуация со смогом улучшится.

"РПЛ находится на связи с "Уралом" и выясняет, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований для переноса нет", — заявили в лиге.