"Барселона" продлила контракт с 18-летним игроком с суммой отступных миллиард евро
В прошлом сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 74 матча.
Фото © Instagram / pedrigonzalez
"Барселона" объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Педри. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Соглашение рассчитано на пять лет — до 2026 года. Сумма отступных составит миллиард евро.
It's done #DreamTeen pic.twitter.com/7dbumsqJYB— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2021
Педри перешёл в "Барселону" из "Лас-Пальмаса" в июле 2020 года. В 56 матчах в составе команды он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
В минувшем сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 74 матча, сыграв за сборную Испании на Евро-2020 и на Олимпиаде в Токио. По этому показателю он превзошёл всех остальных футболистов европейских лиг.
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