"Барселона" продлила контракт с 18-летним игроком с суммой отступных миллиард евро

"Барселона" объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Педри. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет — до 2026 года. Сумма отступных составит миллиард евро.

Педри перешёл в "Барселону" из "Лас-Пальмаса" в июле 2020 года. В 56 матчах в составе команды он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.