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"Барселона" продлила контракт с 18-летним игроком с суммой отступных миллиард евро

В прошлом сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 74 матча.

14 октября, 13:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUfNewXDaZS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pedrigonzalez</a></p>

Фото © Instagram / pedrigonzalez

"Барселона" объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Педри. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет — до 2026 года. Сумма отступных составит миллиард евро.

Педри перешёл в "Барселону" из "Лас-Пальмаса" в июле 2020 года. В 56 матчах в составе команды он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

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В минувшем сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 74 матча, сыграв за сборную Испании на Евро-2020 и на Олимпиаде в Токио. По этому показателю он превзошёл всех остальных футболистов европейских лиг.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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