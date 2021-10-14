Бывший хоккеист "Колорадо" Каменев подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с 25-летним нападающим Владиславом Каменевым. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

Соглашение игрока с красно-синими рассчитано до конца сезона. До этого он с 2020 года выступал за петербургский СКА.

Ранее на этой неделе Каменев в результате обмена перешёл из команды с берегов в "Сибирь". В четверг новосибирский клуб расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию сторон.

В КХЛ Каменев также выступал за магнитогорский "Металлург". В составе уральской команды он в 2014 году завоевал Кубок Гагарина.