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Бывший хоккеист "Колорадо" Каменев подписал контракт с ЦСКА

Ранее он завоевал Кубок Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга".

14 октября, 13:52
<p>Фото © ХК ЦСКА</p>

Фото © ХК ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с 25-летним нападающим Владиславом Каменевым. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

Соглашение игрока с красно-синими рассчитано до конца сезона. До этого он с 2020 года выступал за петербургский СКА.

Ранее на этой неделе Каменев в результате обмена перешёл из команды с берегов в "Сибирь". В четверг новосибирский клуб расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию сторон.

В КХЛ состоялся трёхсторонний обмен с участием СКА, ЦСКА и "Сибири"

В КХЛ состоялся трёхсторонний обмен с участием СКА, ЦСКА и "Сибири"

В КХЛ Каменев также выступал за магнитогорский "Металлург". В составе уральской команды он в 2014 году завоевал Кубок Гагарина.

Также у Каменева есть опыт игры в НХЛ — за "Колорадо Эвеланш" и "Нэшвилл Предаторз". В составе молодёжной сборной России он дважды выигрывал серебряную медаль на чемпионате мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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