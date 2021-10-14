Биатлонистка сборной России показала форму на новый сезон
Стартовый этап Кубка мира начнётся в шведском Эстерсунде 27 ноября.
Фото © Instagram / nastua_goreeva
Биатлонистка сборной России Анастасия Гореева показала в своём инстаграме новую форму национальной команды для выступления в предстоящем сезоне.
Комбинезон исполнен в синем цвете с геометрическим узором на груди. Также на форме присутствуют красные вставки — от коленей и локтей.
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Стартовый этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде 27–28 ноября. Кульминацией сезона станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.
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