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Биатлонистка сборной России показала форму на новый сезон

Стартовый этап Кубка мира начнётся в шведском Эстерсунде 27 ноября.

14 октября, 14:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stories/nastua_goreeva/2683704601326158315/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nastua_goreeva</a></p>

Фото © Instagram / nastua_goreeva

Биатлонистка сборной России Анастасия Гореева показала в своём инстаграме новую форму национальной команды для выступления в предстоящем сезоне.

Комбинезон исполнен в синем цвете с геометрическим узором на груди. Также на форме присутствуют красные вставки — от коленей и локтей.

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Стартовый этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде 27–28 ноября. Кульминацией сезона станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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