Биатлонистка сборной России показала форму на новый сезон

Биатлонистка сборной России Анастасия Гореева показала в своём инстаграме новую форму национальной команды для выступления в предстоящем сезоне.

Комбинезон исполнен в синем цвете с геометрическим узором на груди. Также на форме присутствуют красные вставки — от коленей и локтей.