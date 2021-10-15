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"Всё прошло хорошо": Мамаев перенёс операцию на ахилле в Финляндии

Травма беспокоила футболиста с августа. В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ лишь шесть матчей.

15 октября, 08:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stories/nadihope/2684230948863850181/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nadihope</a></p>

Фото © Instagram / nadihope

Полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву сделали операцию на ахилле в Финляндии. Травма беспокоила игрока с августа.

Девушка футболиста Надежда Санько сообщила в своём инстаграме, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

"Всё прошло хорошо. Забираю — и вперёд к восстановлению", — написала Санько.

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Мамаев выступает за "Ростов" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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