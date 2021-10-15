"Всё прошло хорошо": Мамаев перенёс операцию на ахилле в Финляндии
Травма беспокоила футболиста с августа. В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ лишь шесть матчей.
Фото © Instagram / nadihope
Полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву сделали операцию на ахилле в Финляндии. Травма беспокоила игрока с августа.
Девушка футболиста Надежда Санько сообщила в своём инстаграме, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
"Всё прошло хорошо. Забираю — и вперёд к восстановлению", — написала Санько.
Провал в Италии и скандальный развод: Что случилось с карьерой Мамаева и Кокорина за три года после побоища в "Кофемании"
Мамаев выступает за "Ростов" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
Комментариев: 0