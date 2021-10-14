"Спартак" прервал семиматчевую победную серию минского "Динамо" в КХЛ

Московский "Спартак" на выезде в овертайме победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победную шайбу на 64-й минуте забросил финский нападающий красно-белых Йори Лехтеря. Также в составе московского клуба отличился Александр Хохлачёв.

У минчан автором единственного гола стал Павел Варфоломеев. На последней минуте основного времени он перевёл встречу в овертайм, реализовав буллит.

"Спартак" набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, прервав семиматчевую победную серию минского "Динамо". Белорусский клуб с 24 баллами идёт на четвёртой позиции.