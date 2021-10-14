"Спартак" прервал семиматчевую победную серию минского "Динамо" в КХЛ
Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий красно-белых Йори Лехтеря.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде в овертайме победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победную шайбу на 64-й минуте забросил финский нападающий красно-белых Йори Лехтеря. Также в составе московского клуба отличился Александр Хохлачёв.
У минчан автором единственного гола стал Павел Варфоломеев. На последней минуте основного времени он перевёл встречу в овертайм, реализовав буллит.
"Спартак" набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, прервав семиматчевую победную серию минского "Динамо". Белорусский клуб с 24 баллами идёт на четвёртой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Динамо" (Минск) — "Спартак" — 1:2 ОТ
Шайбы: Хохлачёв 11' (0:1), Варфоломеев, буллит 60' (1:1), Лехтеря 64' (1:2)
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