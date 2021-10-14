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"Спартак" прервал семиматчевую победную серию минского "Динамо" в КХЛ

Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий красно-белых Йори Лехтеря.

14 октября, 19:04
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде в овертайме победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победную шайбу на 64-й минуте забросил финский нападающий красно-белых Йори Лехтеря. Также в составе московского клуба отличился Александр Хохлачёв.

У минчан автором единственного гола стал Павел Варфоломеев. На последней минуте основного времени он перевёл встречу в овертайм, реализовав буллит.

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"Спартак" набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, прервав семиматчевую победную серию минского "Динамо". Белорусский клуб с 24 баллами идёт на четвёртой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) — "Спартак" — 1:2 ОТ

Шайбы: Хохлачёв 11' (0:1), Варфоломеев, буллит 60' (1:1), Лехтеря 64' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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