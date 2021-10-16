Лидер сборной России по лыжным гонкам Большунов перенёс операцию на челюсти

Неправильное пломбирование нервного канала зуба привело к образованию кисты у спортсмена.

Лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову сделали операцию на верхней челюсти. Об этом передаёт "Матч ТВ".

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у 24-летнего спортсмена возникла киста, потребовавшая хирургического вмешательства.

По словам личного тренера лыжника Юрия Бородавко, восстановление Большунова займёт около десяти дней. Через несколько дней после снятия швов он сможет возобновить тренировки.

В сентябре Большунов из-за воспаления десны пропустил все гонки чемпионата мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.