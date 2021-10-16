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Опубликовано 16 октября 2021, 10:03

Лидер сборной России по лыжным гонкам Большунов перенёс операцию на челюсти

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Неправильное пломбирование нервного канала зуба привело к образованию кисты у спортсмена.

Лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову сделали операцию на верхней челюсти. Об этом передаёт "Матч ТВ".

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у 24-летнего спортсмена возникла киста, потребовавшая хирургического вмешательства.

По словам личного тренера лыжника Юрия Бородавко, восстановление Большунова займёт около десяти дней. Через несколько дней после снятия швов он сможет возобновить тренировки.

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В сентябре Большунов из-за воспаления десны пропустил все гонки чемпионата мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В прошлом сезоне Александр второй раз подряд выиграл лыжную многодневку "Тур де Ски" и общий зачёт Кубка мира, а также впервые стал чемпионом мира, победив в скиатлоне на первенстве в немецком Оберстдорфе.

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Роман Фейгин
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