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Лидер сборной России по лыжным гонкам Большунов перенёс операцию на челюсти

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у спортсмена возникла киста.

16 октября, 10:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNMahBQh7ZI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову сделали операцию на верхней челюсти. Об этом передаёт "Матч ТВ".

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у 24-летнего спортсмена возникла киста, потребовавшая хирургического вмешательства.

По словам личного тренера лыжника Юрия Бородавко, восстановление Большунова займёт около десяти дней. Через несколько дней после снятия швов он сможет возобновить тренировки.

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В сентябре Большунов из-за воспаления десны пропустил все гонки чемпионата мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В прошлом сезоне Александр второй раз подряд выиграл лыжную многодневку "Тур де Ски" и общий зачёт Кубка мира, а также впервые стал чемпионом мира, победив в скиатлоне на первенстве в немецком Оберстдорфе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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