Лидер сборной России по лыжным гонкам Большунов перенёс операцию на челюсти
Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov
Неправильное пломбирование нервного канала зуба привело к образованию кисты у спортсмена.
Лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову сделали операцию на верхней челюсти. Об этом передаёт "Матч ТВ".
Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у 24-летнего спортсмена возникла киста, потребовавшая хирургического вмешательства.
По словам личного тренера лыжника Юрия Бородавко, восстановление Большунова займёт около десяти дней. Через несколько дней после снятия швов он сможет возобновить тренировки.
В сентябре Большунов из-за воспаления десны пропустил все гонки чемпионата мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В прошлом сезоне Александр второй раз подряд выиграл лыжную многодневку "Тур де Ски" и общий зачёт Кубка мира, а также впервые стал чемпионом мира, победив в скиатлоне на первенстве в немецком Оберстдорфе.