Бывшая жена Мамаева уличила спортсмена в употреблении наркотиков
Ранее была опубликована фотография, где полузащитник "Ростова" находится в инвалидной коляске.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала фотографию экс-супруга в инвалидном кресле. Она предположила, что это всё из-за того, что футболист употребляет наркотики. Об этом сообщило издание StarHit.
"Думаю, это последствия употребления "шаров". Там огромное количество побочек. И, конечно же, страдают соединительные ткани", — рассуждает Алана Мамаева.
Отмечается, что снимки спортсмена опубликовала его новая возлюбленная, а сама Алана Мамаева до расставания с футболистом предпочитала не отвечать на вопросы о его зависимости. Развелась с мужем девушка после предательств со стороны спортсмена.
Ранее Лайф сообщал о том, что Алану Мамаеву застали вместе с бывшим, и фанаты уверены, что у них снова роман 8 лет спустя.
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