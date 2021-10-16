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Бывшая жена Мамаева уличила спортсмена в употреблении наркотиков

Ранее была опубликована фотография, где полузащитник "Ростова" находится в инвалидной коляске.

16 октября, 09:51
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала фотографию экс-супруга в инвалидном кресле. Она предположила, что это всё из-за того, что футболист употребляет наркотики. Об этом сообщило издание StarHit.

"Думаю, это последствия употребления "шаров". Там огромное количество побочек. И, конечно же, страдают соединительные ткани", — рассуждает Алана Мамаева.

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Отмечается, что снимки спортсмена опубликовала его новая возлюбленная, а сама Алана Мамаева до расставания с футболистом предпочитала не отвечать на вопросы о его зависимости. Развелась с мужем девушка после предательств со стороны спортсмена.

Ранее Лайф сообщал о том, что Алану Мамаеву застали вместе с бывшим, и фанаты уверены, что у них снова роман 8 лет спустя.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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