В Кировской области подвергшиеся киднеппингу двое парней 17 и 19 лет во время похищения находились каждый у себя дома. При этом родители видели, как их заталкивают в машину, и не предприняли никаких действий, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ребята встретились с другими похищенными уже в чебоксарском притоне. Живущие там пленники заявили, что пришли на подработку в кол-центр осознанно, а когда решили уйти, их заставили работать в принудительном порядке.

Они также рассказали, что киднепперы иногда разрешали пользоваться телефонами, но во время звонков следили, чтобы парни не сболтнули лишнего. Кому-то из ребят пришлось соврать родным, что он уехал на заработки в Москву, а других и вовсе никто не искал.

В настоящее время задержаны два похитителя — 15-летний Кирилл П. и 18-летний Илья Уртминцев. 18-летний организатор группировки Максим Боровков находится в розыске. Как уточняет SHOT, следователи считают, что задержанные лишь выполняли роль шестёрок в банде. Правоохранители также уверены, что таких квартир-притонов в Чебоксарах несколько.