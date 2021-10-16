НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Родители видели, но ничего не сделали: Появились новые подробности похищения подростков малолетними бандитами под Кировом

Восемнадцатилетний главарь чебоксарской ОПГ сейчас находится в розыске. Следователи считают, что похитители — шестёрки и таких квартир у банды несколько.

16 октября, 09:33

Фото © Telegram / SHOT

В Кировской области подвергшиеся киднеппингу двое парней 17 и 19 лет во время похищения находились каждый у себя дома. При этом родители видели, как их заталкивают в машину, и не предприняли никаких действий, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ребята встретились с другими похищенными уже в чебоксарском притоне. Живущие там пленники заявили, что пришли на подработку в кол-центр осознанно, а когда решили уйти, их заставили работать в принудительном порядке.

Похороненные заживо: Как похитители из Калифорнии закопали целый автобус с детьми, надеясь на крупный выкуп

Похороненные заживо: Как похитители из Калифорнии закопали целый автобус с детьми, надеясь на крупный выкуп

Они также рассказали, что киднепперы иногда разрешали пользоваться телефонами, но во время звонков следили, чтобы парни не сболтнули лишнего. Кому-то из ребят пришлось соврать родным, что он уехал на заработки в Москву, а других и вовсе никто не искал.

В настоящее время задержаны два похитителя — 15-летний Кирилл П. и 18-летний Илья Уртминцев. 18-летний организатор группировки Максим Боровков находится в розыске. Как уточняет SHOT, следователи считают, что задержанные лишь выполняли роль шестёрок в банде. Правоохранители также уверены, что таких квартир-притонов в Чебоксарах несколько.

Ранее Лайф сообщал, что под Кировом банда несовершеннолетних похищала подростков, чтобы заработать на иностранцах. Отмечается, что тех, кто отказывался обманывать доверчивых людей, "мотивировали" жестокими избиениями.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1