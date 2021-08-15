Похороненные заживо: Как похитители из Калифорнии закопали целый автобус с детьми, надеясь на крупный выкуп
Одновременно страшная и глупая история.
Это было одно из самых громких похищений в Калифорнии. Целый автобус с детьми пропал без вести. 25 школьников и водитель. Но обо всём по порядку.
Июнь 1976 года. Водитель школьного автобуса собрал детей из местной школы, и ничто не предвещало беды. 25 человек в возрасте от пяти до 14 лет сидели и ждали, когда их развезут по домам, когда дорогу перегородили два белых фургона. В салон забежали люди в колготках на головах и с пистолетами, приказали водителю уйти с места и повезли автобус в сторону леса.
Как вспоминает один из очевидцев событий, "после нас пересадили в закрытые фургоны и полдня везли непонятно куда. Мы сначала даже не понимали, что происходит. Малыши плакали, но мы старались их поддерживать хотя бы песнями". Спустя почти 11 часов езды в темноте школьников выгрузили на какой-то свалке, показали на дыру в земле и велели полезать туда.
Водителя и 25 детей загнали в зарытый под землёй фургон, превращённый в импровизированную тюрьму. Там были матрасы, немного еды и воды. Когда похищенные залезли, сверху закрылся люк и были слышны удары комьев земли. Все решили, что их похоронили заживо. Кроме одного школьника, который сказал, что он не собирается просто так умирать, пока не попробует выбраться.
Тем временем город был потрясён пропажей целого автобуса с детьми. Родители обрывали телефоны экстренных служб, полиция прочёсывала местность. Но ничто не приводило к успеху, пока копы не нашли спрятанный в лесу школьный автобус.
В это же время школьники вместе с водителем, поставив матрас на матрас, пытались палкой сдвинуть люк подземелья. И наконец им это удалось. Все из похороненных заживо выбрались и увидели, что находятся в каком-то карьере. Они побежали к будке с охраной, которая вызвала полицию. К удивлению, никто из детей не пострадал, пишет Daily Star.
Похитителей нашли довольно быстро. Полиция смекнула, что у кого-то из них должен был быть доступ к карьеру, чтобы устроить подземную тюрьму. Так и вышло. Преступником оказался сын владельца карьера, а помогали ему друзья. Парни хотели получить выкуп в пять миллионов долларов за детей, но не смогли дозвониться до правительства. Телефонная связь была оборвана, потому что её заняли родители похищенных детей, репортёры и полиция. Тогда похитители легли спать. Но наутро увидели репортаж о том, что их пленники сбежали.
Все трое киднепперов были арестованы и осуждены. Организатор до сих пор находится за решёткой. Его подельники смогли выйти досрочно.
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