Это было одно из самых громких похищений в Калифорнии. Целый автобус с детьми пропал без вести. 25 школьников и водитель. Но обо всём по порядку.

Фото © Latimes

Июнь 1976 года. Водитель школьного автобуса собрал детей из местной школы, и ничто не предвещало беды. 25 человек в возрасте от пяти до 14 лет сидели и ждали, когда их развезут по домам, когда дорогу перегородили два белых фургона. В салон забежали люди в колготках на головах и с пистолетами, приказали водителю уйти с места и повезли автобус в сторону леса.

Как вспоминает один из очевидцев событий, "после нас пересадили в закрытые фургоны и полдня везли непонятно куда. Мы сначала даже не понимали, что происходит. Малыши плакали, но мы старались их поддерживать хотя бы песнями". Спустя почти 11 часов езды в темноте школьников выгрузили на какой-то свалке, показали на дыру в земле и велели полезать туда.

Водителя и 25 детей загнали в зарытый под землёй фургон, превращённый в импровизированную тюрьму. Там были матрасы, немного еды и воды. Когда похищенные залезли, сверху закрылся люк и были слышны удары комьев земли. Все решили, что их похоронили заживо. Кроме одного школьника, который сказал, что он не собирается просто так умирать, пока не попробует выбраться.

Фото © Latimes

Тем временем город был потрясён пропажей целого автобуса с детьми. Родители обрывали телефоны экстренных служб, полиция прочёсывала местность. Но ничто не приводило к успеху, пока копы не нашли спрятанный в лесу школьный автобус.

В это же время школьники вместе с водителем, поставив матрас на матрас, пытались палкой сдвинуть люк подземелья. И наконец им это удалось. Все из похороненных заживо выбрались и увидели, что находятся в каком-то карьере. Они побежали к будке с охраной, которая вызвала полицию. К удивлению, никто из детей не пострадал, пишет Daily Star.

Фото © Latimes

Похитителей нашли довольно быстро. Полиция смекнула, что у кого-то из них должен был быть доступ к карьеру, чтобы устроить подземную тюрьму. Так и вышло. Преступником оказался сын владельца карьера, а помогали ему друзья. Парни хотели получить выкуп в пять миллионов долларов за детей, но не смогли дозвониться до правительства. Телефонная связь была оборвана, потому что её заняли родители похищенных детей, репортёры и полиция. Тогда похитители легли спать. Но наутро увидели репортаж о том, что их пленники сбежали.