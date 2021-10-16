Врач перечислила серьёзные заболевания, которые могут стать причиной трещин в уголках губ

Трещинки в уголках рта могут появляться не только из-за ношения зубных протезов, резкой смены климата, использования чужих средств гигиены и частой травматизации кожи вокруг рта, но и при серьёзных заболеваниях. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании "Инвитро" Екатерина Терентьева.

По её словам, в народе такие трещинки называют заеды. Часто они появляются из-за размножения патогенной микрофлоры полости рта, когда у человека снижен иммунитет. Потому эта проблема чаще возникает у россиян в осенне-весенний период.

"Как правило, заеды начинаются с шелушения, покраснения кожи в уголках рта, затем развиваются кровоточащие трещинки. Если причиной трещинок стали стрептококки, то покраснение сменяется пузырьками с гнойным содержимым, которые затем лопаются, и на их месте образуются долгозаживающие трещинки. Пациентов, как правило, беспокоят сильный зуд, невозможность безболезненно открыть рот, слюнотечение", — рассказала Терентьева в беседе с Пятым каналом.

Если же трещинки возникают из-за грибкового поражения, в уголках рта появляется беловатый налёт, добавила специалист. По её словам, порой причиной заедов могут стать железодефицитная анемия, сахарный диабет, патология желудочно-кишечного тракта, недостаток витамина А, витаминов группы B, иммунодефицитное состояние, в том числе ВИЧ-инфекция. Терентьева подчеркнула, что, если у человека развиваются хронические и рецидивирующие заеды, нужно срочно идти к врачу. Помочь с этой проблемой могут терапевт, стоматолог, дерматолог или педиатр, если речь идёт о ребёнке.