В России провели более 200 миллионов тестов на ковид

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями среди населения России проведено свыше 200 миллионов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Под наблюдением врачей сегодня остаются более 1,6 миллиона человек.

"Проведено 200 011 852 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 14.10.2021 под контролем остаются 1 622 417 человек", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.