В России провели более 200 миллионов тестов на ковид
В Роспотребнадзоре отметили, что проверяли в том числе граждан, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями среди населения России проведено свыше 200 миллионов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Под наблюдением врачей сегодня остаются более 1,6 миллиона человек.
"Проведено 200 011 852 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 14.10.2021 под контролем остаются 1 622 417 человек", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что в период с 31 декабря 2019-го по состоянию на 14 октября 2021 года досмотрено 35 043 033 человека, за этот период выявлено 1793 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведён полный комплекс мер, чтобы не допустить осложнений эпидемиологической обстановки в стране, добавили в Роспотребнадзоре.
Как сообщал Лайф, в России за сутки зафиксировали больше тысячи смертей от ковида. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне, когда в стране было зарегистрировано 999 летальных исходов от коронавирусной инфекции. На этом фоне главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с пандемией приближается к критической, и призвал россиян ускорить темпы вакцинации.
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