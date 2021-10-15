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Проценко — о пандемии в России: Ситуация если не критическая, то уже близка к этому

Медик напомнил о вакцинации, средствах индивидуальной защиты, а также посоветовал немедленно обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

15 октября, 08:04
<p>Фото ©<a href="https://gkb40dzm.ru/structure/glavnyy-vrach/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"</a></p>

Фото © ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"

Ситуация с коронавирусом в России близка к критической. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который призвал коллег усилить разъяснительную работу среди населения, а соотечественников — быть более сознательными.

"Коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом. Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому", — написал Проценко в телеграм-канале.

Главврач напомнил, что для борьбы с пандемией россияне должны пройти вакцинацию, использовать медицинские маски в общественных местах и обращаться к врачу при первом появлении симптомов коронавируса, чтобы прервать цепочки заражений.

Врач объяснил важность вакцинации от ковида

Врач объяснил важность вакцинации от ковида

Напомним, в России продолжается рост заболеваемости ковидом. Так, накануне, 14 октября, было побито сразу два антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев заболевания за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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