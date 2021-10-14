В России побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

В России зафиксировали 986 смертей из-за коронавируса за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимум за всю пандемию. Условная летальность осталась на уровне 2,79%, а окончательную цифру можно будет определить только после завершения эпидемии. Общее число умерших за всю пандемию, по данным оперштаба, составляет 220 315 человек.

Ранее было подсчитано, что от коронавируса умирает каждый девятый пациент старше 60 лет, а среди тех, кто не обратился к врачу своевременно, летальным исходом заканчивается каждый третий случай.