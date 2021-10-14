В России побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки
За последние 24 часа скончалось 986 пациентов. Ещё вчера эта цифра была на два человека меньше.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России зафиксировали 986 смертей из-за коронавируса за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимум за всю пандемию. Условная летальность осталась на уровне 2,79%, а окончательную цифру можно будет определить только после завершения эпидемии. Общее число умерших за всю пандемию, по данным оперштаба, составляет 220 315 человек.
Ранее было подсчитано, что от коронавируса умирает каждый девятый пациент старше 60 лет, а среди тех, кто не обратился к врачу своевременно, летальным исходом заканчивается каждый третий случай.
К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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