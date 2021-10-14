В России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии
Общее число заболевших в нашей стране достигло 7 892 980 человек. В списке регионов-антилидеров — Москва, Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, а также Башкирия.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В России за сутки выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимальная цифра за всю пандемию. Общее число заболевших в России с начала эпидемии достигло 7 892 980 человек.
Больше всего заболевших в Москве (6712 новых пациентов), Санкт-Петербурге (2345 заболевших), Подмосковье (1911 человек), в Самарской и Нижегородской областях (по 754 и 682 человека соответственно), в Воронежской области (657 пациентов) и Башкирии (652 человека).
К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
Ранее Минздрав разрешил проведение второй фазы испытаний вакцины от ковида в виде спрея. Исследования препарата будут вестись на базе центра "Экобезопасность" в Санкт-Петербурге. В них примет участие 500 добровольцев.
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