В России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии

В России за сутки выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимальная цифра за всю пандемию. Общее число заболевших в России с начала эпидемии достигло 7 892 980 человек.

Больше всего заболевших в Москве (6712 новых пациентов), Санкт-Петербурге (2345 заболевших), Подмосковье (1911 человек), в Самарской и Нижегородской областях (по 754 и 682 человека соответственно), в Воронежской области (657 пациентов) и Башкирии (652 человека).

К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.