В Норвегии проверяют сообщения о ещё одном человеке с луком и стрелами

Полиция Осло получила сообщения ещё об одном человеке с луком и стрелами, сейчас ведётся его поиск. Об угрозах жителям не сообщалось, информации о пострадавших также не поступало. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют окрестности, а также местные клубы стрельбы.

"В этом районе есть несколько тренировочных центров для лучников, мы проверяем их. У нас нет сообщений об угрожающем поведении", — говорится в заявлении правоохранителей в "Твиттере".