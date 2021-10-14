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В Норвегии проверяют сообщения о ещё одном человеке с луком и стрелами

Накануне вооружённый мужчина убил по меньшей мере пять человек в городе Конгсберге на юге страны.

14 октября, 08:51

Фото © Pixabay

Полиция Осло получила сообщения ещё об одном человеке с луком и стрелами, сейчас ведётся его поиск. Об угрозах жителям не сообщалось, информации о пострадавших также не поступало. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют окрестности, а также местные клубы стрельбы.

"В этом районе есть несколько тренировочных центров для лучников, мы проверяем их. У нас нет сообщений об угрожающем поведении", — говорится в заявлении правоохранителей в "Твиттере".

Стали известны первые подробности о расстрелявшем людей из лука в Норвегии

Стали известны первые подробности о расстрелявшем людей из лука в Норвегии

А накануне вооружённый луком мужчина убил по меньшей мере пять человек в городе Конгсберге на юге Норвегии. Нападавший был вскоре задержан, ему предъявлено обвинение.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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