В Норвегии проверяют сообщения о ещё одном человеке с луком и стрелами
Накануне вооружённый мужчина убил по меньшей мере пять человек в городе Конгсберге на юге страны.
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Полиция Осло получила сообщения ещё об одном человеке с луком и стрелами, сейчас ведётся его поиск. Об угрозах жителям не сообщалось, информации о пострадавших также не поступало. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют окрестности, а также местные клубы стрельбы.
"В этом районе есть несколько тренировочных центров для лучников, мы проверяем их. У нас нет сообщений об угрожающем поведении", — говорится в заявлении правоохранителей в "Твиттере".
А накануне вооружённый луком мужчина убил по меньшей мере пять человек в городе Конгсберге на юге Норвегии. Нападавший был вскоре задержан, ему предъявлено обвинение.
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