Стали известны первые подробности о расстрелявшем людей из лука в Норвегии

В стрельбе из лука по прохожим на юге Норвегии подозревается 37-летний гражданин Дании, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местную полицию. Мужчина, несмотря на другое гражданство, проживал на территории Конгсберга. Ему предъявлено обвинение. Правоохранительные органы предполагают, что он действовал в одиночку.

"Я понимаю, что многие люди боятся, но важно подчеркнуть, что полиция теперь контролирует ситуацию", — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.

Сообщается также, что офицеры полиции выясняют, использовал ли нападавший во время нападения другое оружие. В городе сейчас правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Личному составу предписано носить огнестрельное оружие как дополнительную меру предосторожности.