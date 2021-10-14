Стали известны первые подробности о расстрелявшем людей из лука в Норвегии
Им оказался гражданин Дании. Офицеры полиции выясняют, использовал ли он во время нападения другое оружие.
Фото © Twitter/Amichai Stein
В стрельбе из лука по прохожим на юге Норвегии подозревается 37-летний гражданин Дании, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местную полицию. Мужчина, несмотря на другое гражданство, проживал на территории Конгсберга. Ему предъявлено обвинение. Правоохранительные органы предполагают, что он действовал в одиночку.
"Я понимаю, что многие люди боятся, но важно подчеркнуть, что полиция теперь контролирует ситуацию", — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.
Сообщается также, что офицеры полиции выясняют, использовал ли нападавший во время нападения другое оружие. В городе сейчас правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Личному составу предписано носить огнестрельное оружие как дополнительную меру предосторожности.
Лайф напоминает, что вооружённый луком житель Норвегии убил по меньшей мере пять человек в городе Конгсберг на юге страны. Он был вскоре задержан. Местные СМИ сообщают, что в результате стрельбы также есть пострадавшие, их отправили в больницы.
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