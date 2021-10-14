СМИ узнали о принципиальном отказе Белого дома давить на "Северный поток-2"

Американская администрация при правлении Джо Байдена отказывается вводить санкции против "Северного потока – 2" по воле Конгресса США. Однако это противостояние, как отмечают СМИ, вводит страну в политический кризис и тормозят ряд ключевых назначений.

Как пишет газета Politico, конфликт возник между Белым домом и сенатором Тедом Крузом, который выступает за введение санкций против "Северного потока – 2" и в целом поддерживает антироссийские настроения. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, парламентарий задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на дипломатические посты.

Газета рассказывает, что сейчас Круз блокирует около двух десятков ключевых назначений, в том числе послов в нескольких странах. При этом Белый дом предпринимает попытки обсудить с Крузом его действия, но тот, в свою очередь, выступает категорично.