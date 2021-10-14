СМИ узнали о принципиальном отказе Белого дома давить на "Северный поток-2"
Введения санкций меж тем добивается Конгресс. В том числе блокируя назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Американская администрация при правлении Джо Байдена отказывается вводить санкции против "Северного потока – 2" по воле Конгресса США. Однако это противостояние, как отмечают СМИ, вводит страну в политический кризис и тормозят ряд ключевых назначений.
Как пишет газета Politico, конфликт возник между Белым домом и сенатором Тедом Крузом, который выступает за введение санкций против "Северного потока – 2" и в целом поддерживает антироссийские настроения. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, парламентарий задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на дипломатические посты.
Газета рассказывает, что сейчас Круз блокирует около двух десятков ключевых назначений, в том числе послов в нескольких странах. При этом Белый дом предпринимает попытки обсудить с Крузом его действия, но тот, в свою очередь, выступает категорично.
По данным издания, 10 августа текущего года состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает Politico, прошла "плохо". При этом подчеркивается, что администрация Байдена во время президентства своего лидера не будет вводить санкции.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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