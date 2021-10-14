Житель Приморья ограбил магазин при помощи зажигалки. Видео © ГУ МВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке задержали мужчину, который ограбил алкогольный магазин. Напугав продавщицу пистолетом, он взял спиртное и сигареты, после чего удалился.

"Поступило сообщение продавца-консультанта магазина алкогольной продукции о том, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему алкоголь и сигареты, после чего самостоятельно покинул помещение", — рассказали в управлении МВД России по Приморскому краю.

Как оказалось, преступник ушёл недалеко. Очевидно, спиртное и сигареты у него закончились и он явился в магазин вновь. Однако в тот момент там уже были оперативники — занимались изъятием видеозаписей. Продавщица проявила смекалку и опустила шторку рольставней, не дав преступнику скрыться. Его тут же поймали. Оказалось, его пистолет — вовсе не оружие.

"Мужчина был доставлен в отдел полиции. Им оказался 31-летний местный житель. Задержанный пояснил, что находился в алкогольном опьянении и необдуманно совершил данный поступок. Установлено, что предметом, которым угрожал злоумышленник, являлась зажигалка, сделанная в форме пистолета", — добавили в ведомстве.