Atlantic Council: Зеленский не оправдал надежд Запада

Украина отчаянно нуждается в судебных реформах, об этом свидетельствует опрос топ-менеджеров, проведённый Американской торговой палатой на Украине. Больше половины из них уверены, что это главное препятствие для развития бизнеса. Между тем в ходе предвыборной кампании президент страны Владимир Зеленский обещал провести глобальные реформы в этой области, но прошла половина срока, а воз и ныне там. Американский неправительственный аналитический центр Atlantic Council считает, что лидер Незалежной не оправдал надежды не только соотечественников, но и зарубежных партнёров.

Как отмечается, в начале сентября Зеленский посетил Белый дом и заверил президента США Джо Байдена в том, что судебная реформа является одним из приоритетов украинского правительства. Теперь его политическая репутация в значительной мере зависит от этого. Но пока ситуация не меняется. Так, закон, в соответствии с которым должна проводиться реформа Высшего совета правосудия, предусматривает создание Совета по этике. Международные организации и украинская судебная система должны выбрать по три члена этого совета. Первые выполнили свою часть обязательств в срок и выбрали экспертов, а Киев — нет.

Также в статье говорится, что вокруг Конституционного суда то и дело возникают скандалы. Прошлогодний кризис привлёк пристальное внимание к предыдущим политически сомнительным назначениям в этот орган правосудия и послужил поводом для громких призывов обеспечить прозрачность выборов судей в будущем. Однако в начале сентября украинские депутаты решили исключить пункты о конкурсном отборе.