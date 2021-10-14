Часть Екатеринбурга погрузилась во мглу и стала похожа на Сайлент Хилл. Видео снято с 11 этажа читательницей ©Е1

Взволнованные жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боялись сегодня даже выйти из дома из-за риска вовсе не добраться до работы — эту часть города накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноименного фильма ужасов. В Единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей — настолько непроходимая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на очень резкий запах.











"Это ни разу не туман. Вонь такая, что глаза режет и горло просто раздирает", — передаёт Е1 слова местных жителей. "Я хотела вернуться домой, думала, что лучше дома подышать. Как фильм ужасов. Выходишь — и страшно дышать". "Я боюсь, что до работы не доеду", — делились ощущениями и опасениями екатеринбуржцы.

Тем временем власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников. Уточнили, что распыляется мелкодисперсная вода с помощью пожарных поливальных машин и отметили, что метеоусловия не позволяют рассеиваться вредным примесям в атмосфере. В МЧС региона заверили, что об эвакуации речь не идёт.

"Угрозы населённому пункту, гражданам и объектам экономики нет. Огнеборцами принимаются все меры для скорейшей ликвидации тлеющего торфяника, работы там продолжаются и в ночное время. Дымка в микрорайоне обусловлена туманом, образовавшимся в результате перепада температур в воздухе", — сообщили в МЧС.