В Минздраве призвали вышедших на пенсию медиков привиться от ковида и вернуться на работу
По словам главы ведомства, подобная тенденция уже наблюдается в некоторых регионах страны.
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал ушедших на пенсию в начале пандемии медицинских работников сделать прививку от коронавируса и вернуться в строй.
"Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье", — сказал он, отметив, что в некоторых российских регионах уже наблюдается такая тенденция.
Ранее Мурашко заявил о том, что более 51 миллиона россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида. Власти сообщили, что в стране созданы все необходимые условия, чтобы у граждан не возникало трудностей сделать прививку.
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