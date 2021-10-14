В Минздраве призвали вышедших на пенсию медиков привиться от ковида и вернуться на работу

"Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье", — сказал он, отметив, что в некоторых российских регионах уже наблюдается такая тенденция.