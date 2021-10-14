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В Минздраве призвали вышедших на пенсию медиков привиться от ковида и вернуться на работу

По словам главы ведомства, подобная тенденция уже наблюдается в некоторых регионах страны.

14 октября, 08:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал ушедших на пенсию в начале пандемии медицинских работников сделать прививку от коронавируса и вернуться в строй.

"Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье", — сказал он, отметив, что в некоторых российских регионах уже наблюдается такая тенденция.

Мурашко: Молодость — больше не страховка от тяжёлой формы ковида

Мурашко: Молодость — больше не страховка от тяжёлой формы ковида

Ранее Мурашко заявил о том, что более 51 миллиона россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида. Власти сообщили, что в стране созданы все необходимые условия, чтобы у граждан не возникало трудностей сделать прививку.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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