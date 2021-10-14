Захарова призвала Кисиду не ставить ультиматумы в отношении курильского вопроса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида своими ультимативными заявлениями по вопросу Курильских островов лишь отдаляет перспективу заключения мирного договора между Токио и Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнёры ещё более отдаляют перспективу его решения", — заявила она.

По словам официального представителя МИД РФ, Москва по-прежнему исходит из того, что в первую очередь Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.

"При этом поиск взаимоприемлемого решения вопроса о мирном договоре необходимо вести в русле комплексного развития российско-японских отношений через наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также выстраивания мер доверия в военно-политической сфере, сближения позиций в международных делах", — добавила дипломат.