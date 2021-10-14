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Захарова призвала Кисиду не ставить ультиматумы в отношении курильского вопроса

По словам дипломата, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.

14 октября, 08:41
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида своими ультимативными заявлениями по вопросу Курильских островов лишь отдаляет перспективу заключения мирного договора между Токио и Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнёры ещё более отдаляют перспективу его решения", — заявила она.

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По словам официального представителя МИД РФ, Москва по-прежнему исходит из того, что в первую очередь Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.

"При этом поиск взаимоприемлемого решения вопроса о мирном договоре необходимо вести в русле комплексного развития российско-японских отношений через наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также выстраивания мер доверия в военно-политической сфере, сближения позиций в международных делах", добавила дипломат.

Ранее Япония сделала России представление из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы. Глава МИД страны Ёсида потребовал отменить готовящийся визит, заявив, что он "противоречит позиции Токио по северным территориям".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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