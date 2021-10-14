В России предложили вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике
Власти рассчитывают, что работа школ должна вернуться к "доковидному порядку" уже в январе 2022 года.
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Рособрнадзор предложил вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике в качестве обязательного предмета для школьников, которые готовятся получить аттестат. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
"Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат", — сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции, посвящённой актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года в ТАСС.
Музаев напомнил, что работа школ должна автоматически вернуться к "доковидному порядку" в январе 2022 года. Данное решение будет принято на основании того, что именно в это время перестаёт действовать соответствующее постановление правительства, если его действие не будет продлено.
Ранее Лайф рассказывал, что ЕГЭ по всем предметам изменят с 2022 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, отметив, что в ведомство поступило 11 предложений по итогам прошедшей экзаменационной кампании.
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