Новак: "Северный поток – 2" будет готов к запуску в ближайшие дни
При этом дальнейшая работа трубопровода зависит от европейского регулятора, подчеркнул вице-премьер.
Фото © Axel Schmidt / Nord Stream 2
Газопровод "Северный поток – 2" будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии на Российской энергетической неделе.
"Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того чтобы его запустить, будет готов", — сказал Новак.
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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. 13 октября стало известно, что первая нитка трубопровода практически заполнена газом.
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