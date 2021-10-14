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Новак: "Северный поток – 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

При этом дальнейшая работа трубопровода зависит от европейского регулятора, подчеркнул вице-премьер.

14 октября, 08:27
<p>Фото © Axel Schmidt / Nord Stream 2</p>

Фото © Axel Schmidt / Nord Stream 2

Газопровод "Северный поток – 2" будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии на Российской энергетической неделе.

"Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того чтобы его запустить, будет готов", — сказал Новак.

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. 13 октября стало известно, что первая нитка трубопровода практически заполнена газом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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