Новак: "Северный поток – 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

Газопровод "Северный поток – 2" будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии на Российской энергетической неделе.

"Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того чтобы его запустить, будет готов", — сказал Новак.