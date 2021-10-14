ФСБ накрыла ячейку террористов во Владимирской области
Всего в ходе оперативных мероприятий задержано четыре иностранца. Лидер группы арестован, остальных выдворят из страны.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ пресекла во Владимирской области деятельность ячейки террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. В ней состояли выходцы одной из центрально-азиатских республик, они вовлекали жителей России в структуру группировки, призывали "к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма".
Всего в ходе оперативных мероприятий задержано четыре иностранца. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", он арестован.
Остальные члены ячейки будут выдворены из РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок.
А в начале октября ФСБ России накрыла ячейку террористической организации "Хизб ут-тахрир"* в столичном регионе. Всего задержано восемь человек: два главаря движения и шесть его участников.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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