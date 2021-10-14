Захарова назвала переговоры с Нуланд своевременными и откровенными
Она отметила, что разговор получился без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам.
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Российская сторона оценивает переговоры с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве как своевременные и откровенные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.
"Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать", — сказала она.
Напомним, что в ходе визита в Москву Нуланд провела целый ряд двусторонних встреч. В итоге своего визита переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в сфере образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.
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