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Захарова назвала переговоры с Нуланд своевременными и откровенными

Она отметила, что разговор получился без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам.

14 октября, 08:08

Фото © Instagram / mid.rus

Российская сторона оценивает переговоры с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве как своевременные и откровенные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать", — сказала она.

В чём практическая польза визита Нуланд в Москву, объяснил политолог

В чём практическая польза визита Нуланд в Москву, объяснил политолог

Напомним, что в ходе визита в Москву Нуланд провела целый ряд двусторонних встреч. В итоге своего визита переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в сфере образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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