Захарова назвала переговоры с Нуланд своевременными и откровенными

Российская сторона оценивает переговоры с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве как своевременные и откровенные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать", — сказала она.