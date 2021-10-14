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Суд приговорил личного окулиста Навального к ограничению свободы

Суд признал Анастасию Васильеву виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

14 октября, 07:32
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DoctorAnastasy?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анастасия Васильева</a></p>

Фото © Facebook / Анастасия Васильева

Преображенский суд Москвы приговорил личного окулиста Алексея Навального Анастасию Васильеву к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.

Суд признал её виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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Ранее по тому же делу суд Москвы приговорил активистку Людмилу Штейн к году ограничения свободы, бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь — к полутора годам ограничения свободы, брата Алексея Навального Олега — к году лишения свободы условно.

* Организация, признанная в России экстремистской решением суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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