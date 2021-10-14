Суд приговорил личного окулиста Навального к ограничению свободы
Суд признал Анастасию Васильеву виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Фото © Facebook / Анастасия Васильева
Преображенский суд Москвы приговорил личного окулиста Алексея Навального Анастасию Васильеву к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.
Суд признал её виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее по тому же делу суд Москвы приговорил активистку Людмилу Штейн к году ограничения свободы, бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь — к полутора годам ограничения свободы, брата Алексея Навального Олега — к году лишения свободы условно.
* Организация, признанная в России экстремистской решением суда.
Комментариев: 0