Дептранс рассказал о штрафах блогерши, чей Bentley сбил ребёнка на зебре в Москве

В Департаменте транспорта Москвы подтвердили, что Bentley, сбивший на зебре 11-летнего мальчика, принадлежит блогерше Ирине Ледник. В этом году на машину уже пришло несколько десятков штрафов.

"По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году", — говорится в сообщении Дептранса в "Телеграме". — "Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись".