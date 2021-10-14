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Дептранс рассказал о штрафах блогерши, чей Bentley сбил ребёнка на зебре в Москве

11-летнего мальчика с места происшествия доставили в больницу с сотрясением головного мозга и травмами.

14 октября, 07:25
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtRoad/11738" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс Москвы</a></p>

Фото © Telegram / Дептранс Москвы

В Департаменте транспорта Москвы подтвердили, что Bentley, сбивший на зебре 11-летнего мальчика, принадлежит блогерше Ирине Ледник. В этом году на машину уже пришло несколько десятков штрафов.

"По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году", говорится в сообщении Дептранса в "Телеграме". "Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись".

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Напомним, 12 октября водитель автомобиля Bentley сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы. Ребёнка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и травмами. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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